Balıkesir’de sınavdan 40 alan öğrenci hocasını dava etti

Balıkesir Üniversitesi’nde üçüncü sınıf öğrencisi S.K., geçemediği dersin bütünleme sınavına girdi.

Sonuçlar açıklanınca dersten kaldığını gören 28 yaşındaki öğrenci notuna şaşırdı.

Sonucun 40 olduğunu gören S.K., hocasıyla görüşmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

HATA OLMADIĞI SÖYLENDİ

S.K., ret yanıtı alınca dekanlığa dilekçe yazdı. Ancak kendisine herhangi bir hata olmadığı yönünde cevap verildi.

KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Sınav kağıdının tekrar incelenmesi talebinden de sonuç çıkmayınca S.K., konuyu yargıya taşıdı.

Avukatıyla adliyenin yolunu tutan öğrenci, adil değerlendirme yapılmadığı ve kasıtlı olarak düşük not verildiği iddiasıyla üniversite yönetiminden şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİNİN 40 DEĞİL 62 ALMASI GEREKTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Açılan davada mahkeme bilirkişi atadı. Hem sınava giren diğer öğrencilerin kağıtlarıyla karşılaştırma yapıldı hem de yanıtlar incelendi.

Bilirkişi raporunda öğrencinin aslında 40 değil 62 alması gerektiği belirtildi.

''BENİM MÜVEKKLİLİM AYNI CEVABI YAZMIŞ VE SIFIR PUAN ALMIŞ''

Öğrencinin avukatı, “Bir başka öğrenci 10 puan aldığı soruda benim müvekkilim aynı cevabı yazmış ve sıfır puan almış. Bilirkişi tek tek tespit etti.” iddiasında bulundu.

Öğrencinin avukatı, üniversite yönetiminin rapora itiraz ettiğini ancak idare mahkemesinin raporda herhangi bir problem olmadığına yönelik karar verdiğini ileri sürdü.

''BÜTÜNLEMEYE DAHİ BIRAKILMAMAM GEREKİYORDU''

“Haksızlık görünce konuşurum. Bu durumun onu rahatsız ettiğini düşünüyorum.” diyen S.K., “Sınav kâğıdının taraflı okunduğunu zaten biliyordum. Aslında bütünlemeye dahi bırakılmamam gerekiyordu.” iddiasında bulundu.