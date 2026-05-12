Balıkesir'de temel kazısı sırasında zarar gören bina yıkıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki 3 katlı binanın yanında inşaat için temel kazısı yapıldı.

Çalışmalar sırasında binada çatlakların meydana gelmesi üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, bir süre sonra temel kazısının bulunduğu alana doğru yıkıldı.

YIKILMA ANI KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Enkaz alanında yapılan ilk incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı tespit edildi.

Ekipler çevredeki yapılarda da kontroller gerçekleştirdi.

Söz konusu binanın yıkıldığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.