Balıkesir'de trafik kazası : 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de feci kaza…

Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi Ülkü Yolu üzerinde, Edremit–Akçay istikametinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarına savrularak durdu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 4 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken S.İ. ve İ.İ. isimli 2 kişi, hurdaya dönen araçta sıkıştı.

HİDROLİK KESİCİ ALETLE MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için hidrolik kesici aletlerle müdahalede bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerlerden çıkarılan vatandaşlardan İ.İ.’nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkışmalı kazadan yaralı olarak kurtarılan S.İ. ile kendi imkanlarıyla araçtan çıkan diğer 2 yaralı, kaza yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden İ.İ.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.