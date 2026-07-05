Balıkesir'de yanan evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir'de Burhaniye ilçesinde saat 15.00 dolayında itfaiye merkezine yangın ihbarı ulaştı.

MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI

İhbarın ardından 3 araç ve 7 personel ile harekete geçen ekipler, birkaç dakika içinde olay yerine intikal etti. Ekipler, yoğun alev ve duman altındaki evde çıkan yangına müdahale etti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken aynı zamanda içeride mahsur kalan E.A. isimli vatandaşı da kurtardı.

Bilinci açık şekilde sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.