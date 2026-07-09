Balıkesir'de yangında arı sandıkları kül oldu
Susurluk ilçesinde eski askeriye mevkisinde çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, alanda bulunan 85 adet arı sandığı da küle döndü.
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Balıkesir Susurluk'ta korkutan yangın...
Susurluk ilçesi eski askeriye mevkisinde bulunan çalılık alanda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı.
ARI SANDIKLARI YANDI
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, acı tablo soğutma çalışmalarında ortaya çıktı.
Çalılık alan içerisinde bulunduğu tespit edilen 85 adet arı sandığının alevlerin arasında kalarak tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)