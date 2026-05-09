Balıkesir'de yüksek ses tartışması cinayetle sonuçlandı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde, yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede büyürken tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü.

Öfkesine hakim olamadığı öne sürülen Ali Topallar’ın, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden İsmail Süzan, ağır yaralandı.

AĞIR YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan Süzan’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Topallar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.

ERDEK YASA BOĞULDU

Hayatını kaybeden İsmail Süzan’ın, ilçede oto kurtarıcılık ve motosiklet tamirciliği yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haber, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdek’te büyük üzüntüye neden oldu.

Süzan’ın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Yalı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.