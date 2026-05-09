Balıkesir'de 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgası: 1 ölü

Balıkesir'de hiç yoktan gelen ölüm...

Erdek ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi’nde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 EL ATEŞ AÇTI

Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail Süzan'a 3 el ateş açtı.

Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İsmail Süzan, bu sabah hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.