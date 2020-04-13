Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi

Koronavirüs ile mücadele tüm yurtta sürerken, 2 günlük sokağa çıkma yasağının son akşamında İzmir'in Tire ilçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

TİRELİLER, BALKONLARDA YERİNİ ALDI

Gündüz saatlerinde belediye ve sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla harekete geçen Tireliler, akşam saatlerinde ellerinde bayraklarla ailecek balkonlarda ve camlarda yerlerini aldı.

Belediye ilan bürosundan yapılan anonsun ardından Tire'nin her yerinde vatandaşlar bayraklarıyla "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğin önümüzdeki akşamlarda da devam edeceği öğrenildi.