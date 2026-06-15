Balkonların yeni bekçisi: Kuşları uzak tutmak için eski CD’leri böyle kullanın

Şehir hayatında balkonlar, dinlenmek ve temiz hava almak için en çok vakit geçirdiğimiz yerlerdir.

Ancak balkonlara konan kuşlar, hem bitkilerimize zarar veriyor hem de balkonun kirlenmesine neden oluyor.

Bu davetsiz misafirlerden kurtulmak isteyenler, artık evde duran eski CD’leri kullanarak pratik ve oldukça etkili bir çözüm üretiyor.

Peki, bu yöntem nasıl çalışıyor?

Işık ve hareketle gelen güvenlik

Teknolojinin gerisinde kalarak tozlu raflara kaldırılan CD’ler, güneş ışığını yansıtma özellikleriyle balkonlar için "doğal bir korkuluk" görevi görüyor.

CD'lerin parlak yüzeyi, güneş ışığını sürekli değişen yönlere yansıtarak kuşların görsel dengesini bozuyor. Ayrıca, rüzgarla birlikte hareket eden bu diskler, kuşlar üzerinde "hareketli ve güvenli olmayan bir bölge" algısı yaratıyor.

Nasıl uygulanır?

Bu yöntemi uygulamak için karmaşık ekipmanlara gerek yok. Evde atıl durumda bulunan CD'leri, naylon bir ip veya misina yardımıyla balkonun uygun noktalarına asmak yeterli oluyor.

CD'leri tek bir hizada değil, farklı yüksekliklerde asarak yansıma alanını genişletin.

Disklerin rüzgarla serbestçe hareket edebileceği, engelsiz alanlar seçin.