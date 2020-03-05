taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0755
Euro
6.7683
Altın
1641.2
Borsa
110785.38
Gram Altın
320.258
Bitcoin
54278.59

Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi

Çorum'da eşini başına balyozla vurarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan kocanın, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle mahkeme, cezada indirime gitti.

DHA | 05.03.2020 - 09:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde 4 çocuklu Hanife- Ali Bicil çifti, evlerinde tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında 66 yaşındaki Ali Bicil, balyozla başına vurduğu eşini öldürdü.

Bicil, olayın ardından polis merkezine giderek, teslim oldu. Tutuklanan koca hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi

"PİŞMANIM" DEDİ

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ali Bicil, olay anında sinirlendiği ve bilincini kaybettiğini öne sürerek, "Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Bahçeyi temizlemek için dışarı çıktım, eşim de nane ekiyordu. Bir süre çalıştıktan sonra 'Hanım yemeği hazırla da yiyelim' dedim. Bana ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. Sonra içeriye girdi. Arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de benzer küfürleri etti. Sinirlendim, elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı, 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler eder, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikayet etmekten korkuyordum, böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim, ancak şimdi pişmanım." dedi.

Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi

KÜFÜRLER 'HAKSIZ TAHRİK' SAYILDI

Mahkemede ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ali Bicil’e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayeti eşinin küfür ve hakaretleri nedeniyle 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, sanığa 24 yıl hapis cezası verdi. Heyet, savcılık soruşturmasında 'pişman değilim' yönünde verdiği ifadeyi yargılama sırasında 'pişmanım' diye değiştiren sanığın samimi görülen pişmanlığının gözlemlenmediği gerekçesiyle, cezada başkaca indirime gitmedi.

Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi

İlginizi Çekebilir
Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Çaldıkları otomobille yakıt alan hırsızlar yakalandı
Ankara'da otomobil çalan hırsızlar, benzin alırken tespit edilince yakayı ele verdi.
Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarparken, araçtaki 4 kişi yaralandı.
İstanbul'da öldürülen gencin katillerinden biri yakalandı
Bayrampaşa'da iki kardeşi bıçaklayarak birinin ölümüne neden olan zanlı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
154
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
24
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
64
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor
120
Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar
Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar
24
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
189
Öğrencilerden yurt ışıklarıyla Mehmetçik'e destek
Öğrencilerden yurt ışıklarıyla Mehmetçik'e destek
52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir