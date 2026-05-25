"Bana vize çıkar mı": Yapay zekayla vize tahmini komutu

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı planları yapan vatandaşların en büyük gündemlerinden biri yine vize başvuruları.

Özellikle Schengen ülkelerine yönelik yoğun talep nedeniyle birçok kişi, başvuru öncesinde “Vizem çıkar mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Son dönemde yapay zeka araçları da bu süreçte dikkat çeken yeni bir yardımcı haline geldi.

Başvuru sahibinin gelir durumu, seyahat geçmişi, çalışma bilgileri ve banka hesap hareketleri gibi verileri değerlendirebilen yapay zeka sistemleri; olası riskleri analiz ederek vize alma ihtimali hakkında tahmini yorumlar sunabiliyor.

Nihai karar konsolosluklar tarafından verilse de, iyi bir komut sayesinde yapay zekadan ön değerlendirme alabilirsiniz.

İşte vize sonucunu tahmin etmek için kullanılabilecek o komut...

YAPAY ZEKA İLE VİZE TAHMİNİ KOMUTU

“Şunu kullanabilirsin; detay verdikçe yapay zekânın vereceği analiz daha gerçekçi olur:



“Bir vize danışmanı gibi davran. Aşağıdaki bilgilerime göre vize alma ihtimalimi değerlendir. Güçlü ve zayıf yönlerimi ayrı ayrı analiz et. Red alma riskimi yüzde olarak tahmin et ve hangi noktaların şüpheli görünebileceğini söyle. Ayrıca başvurumu güçlendirmek için hangi belgeleri eklemem gerektiğini yaz.



Başvuru yapacağım ülke:

Vize türü:

Yaş:

Meslek:

Aylık gelir:

Banka hesabımdaki miktar:

Daha önce yurt dışına çıktım mı:

Daha önce vize reddi aldım mı:

Çalışma sürem:

SGK durumum:

Üzerime kayıtlı ev/araba var mı:

Seyahat sürem:

Seyahat masraflarını kim karşılayacak:

Davet mektubu var mı:

Aile bağlarım:

Dönüş motivasyonum:

Başvuru dosyamdaki zayıf noktalar:



Bana dürüst, gerçekçi ve konsolosluk bakış açısıyla detaylı analiz yap.””