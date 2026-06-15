Bandırma-Susurluk karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan S.K., K.I., M.F. ve F.I. yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan incelemede, E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)