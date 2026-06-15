Bandırma-Susurluk karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan S.K., K.I., M.F. ve F.I. yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.