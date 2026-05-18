Bangaranga ne demek? Eurovision 2026 birincisi Bangaranga şarkı sözleri

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde kazanan Bulgaristan oldu.

Bulgar şarkıcı Dara'nın "Bangaranga" şarkıcı seçildi.

Şarkının yayınlanmasının ardından en çok sorulan soru ise "Bangaranga ne demek?" oldu.

BANGARANGA NE DEMEK

Yarışma haftası boyunca Dara’ya en çok “Bangaranga” kelimesinin anlamı soruldu.

Dara, Instagram’da yaptığı açıklamada kelimeyi “kişinin yüksek benliğinin öne çıkması” olarak tanımladı.

Dara, bir röportajında ise kelimeye daha serbest bir anlam yükledi.

“Bangaranga”nın her anlama gelebileceğini söyleyen şarkıcı, “Ne diyeceğinizi bilmiyorsanız, sadece ‘bangaranga’ deyin” dedi.

BANGARANGA ŞARKI SÖZLERİ

Come alive

Surrender to the blindin' lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

Come alive

Surrender to the blindin' lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot (I, I, I, I)

(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I'm the bangarang—) Blindin' lights

Welcome to the riot (I, I, I, I)

I'm the bangarang—

(I know) I'm the bangarang—

[Verse 1]

I'm an angel, I'm a demon, I'm a psycho for no reason

I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader

Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up

I'ma, I'ma let you get so hooked, I'ma leave you shook

[Pre-Chorus]

Come alive

Surrender to the blindin' lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot (I, I, I, I)

(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I'm the bangarang—) Blindin' lights

Welcome to the riot (I, I, I, I)

I'm the bangarang—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I'm the bangarang—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I'm the bangarang—

Close to the edge, I can feel it inside

Bodies on bodies and sparks 'bout to fly

Yeah, I, I

I'm 'bout to lose my mind, mind

(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I'm the bangarang—, bangaranga, bangaranga, bangaranga) Blindin' lights

(I'm the bangarang—, bangaranga, bangaranga, bangaranga) Welcome to the riot (I, I, I, I)

I'm a rebel (Rebel), I'm a danger (Danger)

I'm a mover (Mover) for freedom

Let me light you, light you up, let me light you up

Come on, let me pull you in so deep, I'm gon' leave you weak

(I know) I'm the bangarang—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I'm the bangarang—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I'm the bangarang— (Ooh)