Bangaranga ne demek? Eurovision 2026 birincisi Bangaranga şarkı sözleri
Eurovision 2026 birincisi Bulgar şarkıcı Dara, "Bangaranga" şarkıcı ile dünya gündeminde. Şarkının anlamı ve sözleri merak konusu oldu. İşte, detaylar...
2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde kazanan Bulgaristan oldu.
Bulgar şarkıcı Dara'nın "Bangaranga" şarkıcı seçildi.
Şarkının yayınlanmasının ardından en çok sorulan soru ise "Bangaranga ne demek?" oldu.
BANGARANGA NE DEMEK
Yarışma haftası boyunca Dara’ya en çok “Bangaranga” kelimesinin anlamı soruldu.
Dara, Instagram’da yaptığı açıklamada kelimeyi “kişinin yüksek benliğinin öne çıkması” olarak tanımladı.
Dara, bir röportajında ise kelimeye daha serbest bir anlam yükledi.
“Bangaranga”nın her anlama gelebileceğini söyleyen şarkıcı, “Ne diyeceğinizi bilmiyorsanız, sadece ‘bangaranga’ deyin” dedi.
BANGARANGA ŞARKI SÖZLERİ
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one's gonna sleep tonight
Welcome to the riot
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one's gonna sleep tonight
Welcome to the riot (I, I, I, I)
(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I'm the bangarang—) Blindin' lights
Welcome to the riot (I, I, I, I)
I'm the bangarang—
(I know) I'm the bangarang—
[Verse 1]
I'm an angel, I'm a demon, I'm a psycho for no reason
I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader
Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up
I'ma, I'ma let you get so hooked, I'ma leave you shook
[Pre-Chorus]
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one's gonna sleep tonight
Welcome to the riot (I, I, I, I)
(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I'm the bangarang—) Blindin' lights
Welcome to the riot (I, I, I, I)
I'm the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I'm the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I'm the bangarang—
Close to the edge, I can feel it inside
Bodies on bodies and sparks 'bout to fly
Yeah, I, I
I'm 'bout to lose my mind, mind
(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I'm the bangarang—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I'm the bangarang—, bangaranga, bangaranga, bangaranga) Blindin' lights
(I'm the bangarang—, bangaranga, bangaranga, bangaranga) Welcome to the riot (I, I, I, I)
I'm a rebel (Rebel), I'm a danger (Danger)
I'm a mover (Mover) for freedom
Let me light you, light you up, let me light you up
Come on, let me pull you in so deep, I'm gon' leave you weak
(I know) I'm the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I'm the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I'm the bangarang— (Ooh)