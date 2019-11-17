Bangladeş'te doğal gaz patlamasında 7 kişi öldü

Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong kentinde, 5 katlı bir binanın doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamaya borudaki sızıntının neden olduğu bildirildi.

DUVARLAR YOLDAN GEÇENLERİN ÜZERİNE YIKILDI

Yerel basındaki haberlere göre, Chittagong'a bağlı Patharghata semtinde sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yoldan geçenlerin üzerine yıkıldı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Chittagong Tıp Üniversitesi Hastanesi Karakolundan polis yetkilisi Alauddin Talukder, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı. İtfaiye yetkilisi Purna Chandra Mutsudi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Mutsudi, patlamaya, dışarıda bulunması gereken ancak binanın içinde döşenen gaz borusundaki sızıntının yol açtığını ifade etti.