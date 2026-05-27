Bangladeş'te Donald Trump'a benzeyen manda kesimden kurtuldu

Bangladeş’te Kurban Bayramı için kesilmesi planlanan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki albino manda, sıra dışı görüntüsü nedeniyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hayvanın sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha, kardeşinin mandaya açık renk tüyleri nedeniyle “Trump” adını verdiğini söyledi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Kesilmesine saatler kala Bangladeş İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle manda kurtarıldı. Başkent Dakka’daki yetkililer, nadir görülen albino mandanın korunmasına karar verdi.

Ulusal Hayvanat Bahçesi Yöneticisi Atiqur Rahman, hayvan için özel bir alan oluşturduklarını belirterek, “Albino manda için özel bir barınak ayırdık ve bir bakıcı görevlendirdik. İki hafta karantinada tutulacak” dedi.

Mandanın götürüldüğü Keraniganj Polis Merkezi yetkilileri ise hayvanın henüz genç olduğunu ve birkaç yıl daha yetiştirileceğini açıkladı.