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Bangladeş'te koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüsün yayılması sonucu Bangladeş'te, ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti.

AA | 18.03.2020 - 14:31..
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Bangladeş'te Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Meerjady Sabrina Flora, basına yaptığı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini belirtti.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Dr. Flora; kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek rahatsızlığı olan kadının, koronavirüsü yurt dışından gelen temas ettiği birinden aldığını belirterek, koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Ülkede 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirten Flora, toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini aktardı.

Flora, ülkede vakaların aile teması yoluyla yayıldığını vurguladı. Bangladeş'te koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, tüm eğitim kurumlarının ay sonuna kadar kapatıldı.

Bangladeş'te koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Dünya genelinde, 7 bin 989 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, 198 bin 741 kişide tespit edildi.

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