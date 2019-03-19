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Bangladeş'te yerel seçimde silahlı saldırı

Silahlı bir grubun saldırısı sonucu aralarında seçim görevlileri ve güvenlik güçlerinin de olduğu 7 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

AA | 19.03.2019 - 07:07..
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Yerel basında yer alan haberlerde, yerel seçimlerin ikinci aşamasının yapıldığı Rangamati bölgesine bağlı Baghaichhari nahiyesinde, oy pusulalarıyla yerel hükümet binasına doğru giden seçim görevlilerinin hedef alındığı silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

6 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, bölge emniyet yetkilisi Alamgir Kabir, silahlı bir grubun yol üzerinde, Baghaichhari'deki üç seçim merkezinde görevli kişileri taşıyan 4 araca, yerel saatle 18.45 sıralarında ateş açtığını belirtti.

Bangladeş'te yerel seçimde silahlı saldırı

Kabir, saldırıda aralarında seçim görevlileri ve güvenlik güçlerinin de olduğu 6 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yoldan geçen 1 kişinin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yaralanan 26 kişiden 11'nin durumunun ağır olduğu, tedavi için helikopterle Chittagong şehrine gönderildiği bildirildi.

Yerel seçimin ilk turu 10 Mart'ta yapılmıştı.

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