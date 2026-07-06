Banka müdürünün akılalmaz yöntemi! Gerçek paraları çizgi film parasıyla değiştirdi

Güney Kore'de filmleri aratmayan bir dolandırıcılık dikkatleri çekti.

Küçük bir banka şubesinin müdürü, kasadaki gerçek paraları gizlice alıp yerlerine ilk bakışta bile sahte olduğu anlaşılan oyuncak banknotlar yerleştirdi.

İddiaya göre müdür, toplam 70 milyon wonu (yaklaşık 45 bin dolar) zimmetine geçirirken, kasadaki eksikliği gizlemek için internetten satın aldığı oyuncak paraları kullandı.

Sahte banknotların üzerinde gerçek para yerine ördek ve ayı gibi çizgi film karakterleri bulunuyordu.

Kimse kasayı kontrol etmeyince plan işledi

Olayın yaşandığı şubenin küçük olması ve kasaya erişimin büyük ölçüde müdürde bulunması, planın bir süre fark edilmeden devam etmesini sağladı.

Haberlere göre müdür, kasaya para koyma işlemlerini çoğunlukla kendisi yaptığı için gerçek banknotları çıkarıp yerlerine oyuncak paraları yerleştirebildi.

Şüpheli davranışları ele verdi

Dolandırıcılık planı, bir banka çalışanının müdürün davranışlarından şüphelenerek durumu üst yönetime bildirmesiyle ortaya çıktı.

Başlatılan inceleme sonucunda kasadaki gerçek paraların yerini oyuncak banknotların aldığı tespit edildi. Olayın ardından müdür suçunu kabul etti.

Parayı geri ödedi, işten çıkarıldı

Olayı doğrulayan banka yönetimi, müdürün görevine son verildiğini açıkladı. Ayrıca çalınan paranın bankaya geri ödendiği ve olayın kurum içinde çözüldüğü belirtildi.