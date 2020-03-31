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Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

Kahramanmaraş'ta koronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası kesildi. Kardeşlerden biri, gözaltına alındı.

DHA |
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Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

Yetklilerin, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına rağmen Kahramanmaraşlılar, bugün cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri yönünde uyardı. Ayrıca vatandaşlardan sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

HEM PARA CEZASI HEM GÖZALTI

Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen evlerine dönmeyip, bankalarda oturmaya devam edince polis, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesti. Aynı bankta yan yana oturan Hasan - Kemal K. da polis tarafından yapılan uyarılara rağmen banktan kalkmadı. Bunun üzerine polis; kardeşlere, Kabahatlar Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesti.

Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

İKİNCİ CEZAYI YEDİ

Polis memurlarının ceza makbuzunu hazırladığı sırada kardeşlerden Hasan K., cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Durumu fark eden emniyet müdürü, Hasan K.'ye müdahale etti. Hasan K.'ye ayrıca 'halk sağlığını bozmak' suçundan 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Hasan K., 'halkı tahrik etmek' suçundan da gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Hasan K., karakola götürüldüğü sırada kardeşiyle birlikte telefon bayisine geldiğini, polisin kendilerine uyarıda bulunmadığını öne sürdü.

Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

TOPLU HALDE GEZMEK YASAK

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaptığı toplantılar ile çok sayıda karara imza attı. Alınan kararlar kapsamında kentte, 'zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ya da toplu halde gezmeler' yasaklandı.

Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

Banka oturdu, cezayı yazan polisi kameraya aldı

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