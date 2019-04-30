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Bankacı kadın hayata tutunamadı

Batman’da başından vurulmuş halde yaralı olarak bulunan ve sonrasında hastanede tedavi altına alınan bankacı Cemile Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA | 30.04.2019 - 15:24..
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Yaklaşık bir hafta önce Batman Çayı kenarında 72 EP 155 plakalı aracında silahla başından vurularak ağır yaralanmış halde bulunan özel bir banka personeli Cemile Aydın (38), Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

BİR HAFTA DAYANABİLDİ

Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tutulan Aydın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Banka çalışanı Aydın’ın cenazesi Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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