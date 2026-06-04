Bankalardan müşterilere uyarı: Hesaplarınızı kullandırmayın

Son dönemde yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerinde, para karşılığında banka hesaplarını suç şebekelerine kullandıran kişilerin de hapis cezası aldığı birçok örnek gündeme geldi.

Suç örgütleri, paraya ihtiyacı olan kişilerin banka hesapları üzerinden suç faaliyetleriyle ilgili para transferleri yapıyor.

Bu durum, para karşılığında banka hesabını suç örgütünün faaliyetlerinde kullanılmasına izin veren kişilerin de ceza almasının yolunu açıyor.

BANKALARDAN UYARI MESAJLARI

Benzer örneklerin artması üzerine bankalar, müşterilerine uyarı mesajları göndermeye başladı.

Bankalardan müşterilere gönderilen uyarı mesajlarında, hiçbir koşulda hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmama çağrısı yapıldı.

"HUKUKİ SONUÇLARA SEBEP OLABİLİR"

Bilgilendirme mesajlarında, hesapların kullandırılması sonucunda yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlardan işlem görme riski hatırlatıldı.

Ziraat Bankası'ndan müşterilere gönderilen mesaj şöyle:

"Değerli müşterimiz, hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesine ve hukuki sonuçlara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz."