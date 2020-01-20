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Banu Alkan: Bülent Ersoy Istakozu benden öğrendi.

Banu Alkan, açıklamlarıyla yine Bülent Ersoy'u çok kızdıracak.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 08:30..
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Bir estetik merkezinde görüntülenen Banu Alkan, Bülent Ersoy’u kızdıracak açıklamalar yaptı.

"BENDEN ÖĞRENDİ"

Alkan “Duydum ki, Bülent kulisine ıstakoz istetmiş. Çok komik. 2017’de ‘Dünya Güzellerim’ programı için birlikte Vietnam’a gitmiştik. Istakozu orada benden öğrendi. Ona nasıl yeneceğini bile ben öğrettim. Haberi bile yoktu. Ben kulisime sadece somon istiyorum, masrafsızım” dedi.

Banu Alkan: Bülent Ersoy Istakozu benden öğrendi.

"ESTETİKSİZİM"

Banu Alkan özel hayat ve estetikle ilgili soruları da şöyle cevapladı: “Aşk hiçbir şey bebeğim. Beni alan yaşadı. Türkiye’de estetiksiz tek ünlüyüm. 32 dişim bile bana ait.” Banu Alkan ayrıca "Türkiye'nin en şık kadınıyım, stil ikonuyum" dedi.

Banu Alkan: Bülent Ersoy Istakozu benden öğrendi.

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