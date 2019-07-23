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Banu Alkan: Hep aranan bir isim oldum

Alışveriş merkezinde görüntülenen Banu Alkan, yine kendini öve öve bitiremedi.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 07:31..
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi  'Afrodit'i Banu Alkan, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

"BOMBA GİBİ GELİYORUM"

Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir restoranda Karadeniz yemekleri tadan Banu Alkan, çıkaracağı 'Parfüm' adlı albümü için, "Bomba gibi geliyorum" dedi.

Banu Alkan: Hep aranan bir isim oldum

"ÇIKAN KAYBOLUYOR"

Son zamanlarda magazin gündeminden inmeyen YouTuber Reynmen hakkında konuşan oyuncu, "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" şeklinde konuştu.

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