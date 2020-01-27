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Banu Alkan: Önce ben sonra Hülya

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan, önceki gece Etiler’de görüntülendi.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 08:03..
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Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Banu Alkan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TEKLİF VAR"

Dizi teklifleri aldığını söyleyen sanatçı, “Hep teklif var ama ben dizi yapmıyorum. Genç kızlığımı yaşayamadım film çekmekten” dedi.

Banu Alkan, hayatını anlatan bir film çekeceğini de açıkladı: “Kendi hayatımı film yapacağım. Yönetmenliğini de ben üstleneceğim.”

Banu Alkan: Önce ben sonra Hülya

"HÜLYA'YA ÖĞRETEMEDİM"

Alkan’a Hülya Avşar’ın “Türkiye’nin en güzel kadını benim” açıklaması soruldu. Sanatçının yorumu “Hülya Avşar’a bir türlü öğretemedim; o Banu Alkan’dan sonra gelir” oldu.

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