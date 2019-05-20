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Banu Alkan yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı

Herkes gibi bir dönem ekonomik kriz geçirdiğini söyleyen Alkan, yalısının mazotunu alamadığı günler olduğunu hatırlattı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 23:18..
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Banu Alkan yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı

Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan magazin programı 2'inci Sayfa'ya konuk oldu. Programda, lüks yaşamı ve ekonomik refahına ilişkin "Hiç maddi sıkıntı çektiniz mi?" sorusunu soruldu.

Alkan ise tartışmalı bir cevap vererek herkesi şaşırttı.

Banu Alkan yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı

YALIMIN MAZOTUNU ALAMADIM

Alkan, "Hiç maddi sıkıntı çektiniz mi?" sorusuna "Herkes zor zamanlar geçirir. Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu." dedi.

Alkan'ın sonrasında söylediği cümleler ise daha da şaşırttı. Alkan, "Ben çok güzel yaşıyorum. 80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı. Hepsi seyircime saygımdan." dedi.

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