Banyonuza tebeşir bırakın ve kapıyı kapatın...

Ev temizliğinde kullanılan pratik yöntemler zaman zaman gündem oluyor.

Özellikle banyolarda oluşan nem ve kötü kokuyla mücadele etmek için uygulanan farklı yöntemler dikkat çekiyor.

Son günlerde konuşulan yöntemlerden biri ise banyoya bırakılan sıradan bir tebeşir oldu.

İlk bakışta şaşırtıcı gelen bu yöntem, kısa sürede birçok kişinin merak ettiği temizlik tüyoları arasına girdi.

TEBEŞİR ETKİSİ

Banyoya bırakılan tebeşir, ortamdaki fazla nemi emmeye yardımcı olmasıyla tercih sebebi oldu.

Gözenekli yapıya sahip olan tebeşir, kapalı ve nemli alanlardaki rutubeti çekerek banyoda oluşabilecek kötü kokuların azalmasına katkı sağlayabiliyor.

Özellikle havalandırması yetersiz banyolarda kullanılan bu yöntem, pratik ve düşük maliyetli çözümler arasında gösteriliyor.

Ayrıca fazla nemin azalmasıyla birlikte aynalarda oluşan buğu, dolap içlerinde hissedilen ağır koku ve küf oluşumu gibi sorunların da hafifleyebileceği belirtiliyor.