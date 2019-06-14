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Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Özel hayatı ve Türkiye'ye dair açıklamalar yapan İsrailli manken, "Çok mutlu hissediyorum. Çünkü Türkiye'yi kendi ülkeme benzetiyorum" dedi.

AA | 14.06.2019 - 11:55..
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İsrailli model Bar Refaeli, baş manken olarak podyuma çıktığı Antalya'da, Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MUTLU HİSSEDİYORUM"

Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu dile getiren İsrailli manken, "Çok mutlu hissediyorum. Çünkü Türkiye'yi kendi ülkeme benzetiyorum." dedi.

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı


"KARİYERİM İYİ VE DENGELİ GİTTİ"

Gazetecilerin yeni yaşını kutladığı Refaeli, geride kalan yıllarını kısa bir şekilde değerlendirerek, "Umarım yaptığım şeyden duyduğum memnuniyet ve mutluluğum devam eder. Şu ana kadar aile hayatım ve kariyerim iyi gitti. Ve dengeli gitti. Umarım buna devam edebilirim, ruhsal olarak kendimi daha geliştirebilirim." şeklinde konuştu.

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

"HAYALİM MEMNUN OLMAK"

En büyük hayalini memnuniyet olarak açıklayan Refaeli, "Her şeyden memnun olmak. Bence insanı destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan unsur memnuniyettir. En büyük hayalim memnuniyetimin artmasıdır. Mutluluğumun devam ettiği dönemdeyim. Bu dönemden de memnunum. Daha fazlasını isteyen biri değilim ama kariyerimin azaldığı bir dönemde olduğumu düşünmüyorum. Açıkçası yaşam tarzıma uyan bir noktadayım." diye konuştu.

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

"YENİ BİR KULVAR DEĞİLDİ"

2013 yılında oynadığı filme değinen İsrailli manken, "Film ile yeni bir kulvar açtığımı söyleyemem. Oyunculuğu denemek istedim. İstediğimin oyunculuk olmadığını anladım. Sonra da oyunculuk üzerine bir kariyer yapmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

Bar Refaeli Antalya'da podyuma çıktı

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