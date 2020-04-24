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Baraj gölünde avladı, havuzunda besleyip sattı

Konya'da, baraj gölünden ağla avladığı balıkları, havuzunda besleyip ticari amaçla stoklayan şüpheliye, 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

AA |
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Baraj gölünde avladı, havuzunda besleyip sattı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir yolundaki yıl boyu ticari avcılığın yasak olduğu Altınapa Barajı gölünde denetim gerçekleştirdi.

BALIKLARI KENDİ HAVUZUNA TAŞIDI

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği yetkililerinin de eşlik ettiği denetimlerde, bir kişinin baraj gölünden ağla balık yakalayıp bahçesindeki havuzunda ticari amaçla besleyip stokladığını ortaya çıktı.

Baraj gölünde avladı, havuzunda besleyip sattı

SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Yaptıkları araştırmada havuzun yerini bulan ve içerisindeki çok sayıda canlı balığı tespit eden ekipler, bahçenin ve içerisindeki havuzun sahibinin M.E. olduğunu belirledi.

DENETİME GELEN EKİP ARACININ LASTİKLERİNİ KESTİ

Havuzunun etrafında denetim ekiplerine ve görevlilerine tehditte ve saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen M.E.'nin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait resmi aracın arka lastiklerini de kesip bölgeden kaçmak istemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Havuzdaki sazan balıkları, yeniden baraj gölüne bırakıldı.

Baraj gölünde avladı, havuzunda besleyip sattı

M.E.'ye ise 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

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