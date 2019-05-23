Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

HASTANEYE GİDERKEN ÖLDÜ

9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, h İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaat alanında bulunan çukura düşmüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocuğu kurtarmak için başlattığı çalışmalar sonucu küçük çocuk kurtarıldı ancak hastane yolunda yaşamını yitirmişti.

Eyüpsultan'ta inşaat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti VİDEO