'Barbie Kaymakam' olarak bilinen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı oldu

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı.

Karar kapsamında Samsun'da dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı.

BURDUR VALİ YARDIMCISI OLDU

Samsun'un Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı yükseliş gösteren Orhan'ın bu ataması, mülki idare camiasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Orhan'ın önümüzdeki günlerde Burdur'a geçerek yeni görevine başlaması bekleniyor.

Tuğçe Orhan, daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti.

'BARBİE BEBEK' LAKABI TAKILDI

Bazı kullanıcılar, Orhan'ın 'Barbie Bebek'e benzediğini söyleyerek fotoğraflarını paylaşmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında dereceyle mezun oldu.

Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu'da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı.

KAYMAKAMLIĞA ASALETEN GETİRİLMİŞTİ

İngiltere'nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam vekili olarak atandı.

Şubatta yayımlanan bir kararnamede, Ladik Kaymakamlığı'na asaleten getirildi.

Sosyal medyada dış görünüşü nedeniyle 'Barbie Kaymakam' lakabıyla tanınan Orhan, Ladik'te yürüttüğü çalışmalarla da takdir kazandı.

Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı göreviyle kariyerinde yeni bir aşamaya geçiyor.