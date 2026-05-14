Barcelona, Deportivo Alaves'e kaybetti

Barcelona, LaLiga'nın 36. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

İspanya LaLiga'nın 36. haftasında Barcelona, Deportivo Alaves ile deplasmanda karşılaştı.

Ligde şampiyonluğunu geçen maçta ilan eden Barcelona, Alaves'e 1-0 kaybetti.

Karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Barcelona, 91 puanda kaldı. Alaves, 40 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

Deportivo Alaves, Real Oviedo deplasmanına gidecek.

