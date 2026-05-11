Barcelona, Real Madrid'i yenerek şampiyonluğa uzandı

La Liga’nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico’da karşı karşıya geldi.

Yenilenen Camp Nou’da ilk kez oynanan dev mücadeleyi 2-0 kazanan Barcelona, taraftarı önünde şampiyonluğunu ilan etti.

RASHFORD'DAN MESSI'DEN SONRA BİR İLK

Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'ya çok hızlı başladı. Katalan ekibi, 9. dakikada Marcus Rashford'un serbest vuruştan attığı golle Real Madrid karşısında El Clasico'da 1-0 öne geçti.

Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruş golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

Barcelona, Rashford'un golünün ardından da hız kesmesi. 18. dakikada Dani Olmo'nun şık asistinde Ferran Torres, Barcelona'nın ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi.

OLEY ÇEKTİLER

Barcelonalı taraftarlar, Real Madrid karşısında skor ve oyun üstünlüğünün ardından ezeli rakipleri karşısında 25. dakikada "Oley" çekmeye başladı.

Barcelona, ilk yarının kalan dakikalarında Real Madrid kalesine etkili ataklarına devam etti ancak farkı açamadı. Real Madrid ise ilk yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.

El Clasico'nun ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

BELLINGHAM'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham ile golü buldu ancak İngiliz yıldız için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

BARCELONA KAZANDI VE ŞAMPİYON OLDU

Barcelona, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Katalan ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 91 puana ulaştı ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, 77 puanda kaldı.

İLK KEZ EL CLASICO İLE ŞAMPİYON

Barcelona, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste ikinci kez şampiyon olan Barcelona, toplamda ise 29. şampiyonluğuna ulaştı.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

Real Madrid karşısında kazanan Barcelona, bu sezon ligde sahasında oynadığı tüm maçları da kazandı.

La Liga'da şampiyon olan Barcelona, kalan 3 hafta öncesi 91 puanda bulunuyor. Katalan ekibi, kalan 3 maçı da kazanarak sezonu 100 puanla kapatmak istiyor.

Şampiyon Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. El Clasico'da beklenen reaksiyonu gösteremeyen ve şampiyonluğunu rakibine kaptıran Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.