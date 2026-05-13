Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in Filistin'le ilgili sözleri tepki topladı

İspanya LaLiga'yı şampiyon tamamlayan Barcelona'da takımın yıldız futbolcusu Fas asıllı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı taşıdı.

Yamal'ın Filistin bayrağıyla poz vermesi, kulübün Alman teknik direktörü Hansi Flick'i rahatsız etti.

"FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMASI HOŞUMA GİTMEDİ"

Flick, "Lamine Yamal'ın siyasi bir duruş sergileyerek Filistin bayrağı açması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Yamal'a Filistin bayrağı açmasının hoşuma gitmediğini söyledim. Biz sadece futbol oynuyoruz, insanların bizden ne beklediğini görebilirsiniz. Bu tür şeylerden normalde pek hoşlanmam. Onunla konuştum ve bunu yapmak isteyip istemediğini sordum. Bu onun kararı." dedi.

Flick'in bu açıklamaları hem futbol hem de dünya kamuoyunda tepki topladı.

Oysa ki aynı Flick, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'yla ilgili 'İnsan hakları' vurgusunu dilinden düşürmemişti.

"KATAR'DA İNSAN HAKLARI OLMADIĞI AÇIK"

Flick, o dönem Dünya Kupası'nın Katar'da oynanmasını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dünya Kupası’nı Katar’a vermek doğru muydu? Bu sorular çok daha önce, hayır cevabı ile cevaplanmalıydı. Katar’da insan hakları ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda pek çok şeyin doğru olmadığı açık.”