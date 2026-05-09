Barış Alper Yılmaz: Anın tadını çıkarmak istiyorum

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken toplam şampiyonluk sayısını da 26’ya çıkardı.

"ŞAMPİYONLUK TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan Barış Alper, "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman." dedi.

Barış Alper, "Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.