Barış Alper Yılmaz'dan Dünya Kupası'na özel saç stili

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesi dikkat çeken detaylardan biri futbolcuların yeni imajları oldu.

O isimlerden biri de milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz oldu.

Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

ÜMİT DAVALA'YA BENZETTİLER

Milli futbolcunun yeni imajını gören futbolseverler Ümit Davala'nın 2002 Dünya Kupası'ndaki haline benzetti.

İşte Barış'ın yeni saç stili...