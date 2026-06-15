Barış anlaşması sonrası Lübnanlılar evlerine dönmek için yola çıktı

Barışa doğru adım adım...

ABD ve İran kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Donald Trump, imza töreninin cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

LÜBNAN'DA ATEŞKESE DAHİL

Öte yandan İran cephesinden yapılan açıklamalarda anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığı vurgulandı.

İsrail, ateşkes süreci boyunca Lübnan'a defalarca kez saldırılar düzenlemişti.

DÖNÜŞ YOLCULUKLARI BAŞLADI

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatta Lübnan'ın da yer aldığının açıklanması, haftalardır saldırılar ve zorunlu göçlerle karşı karşıya kalan Lübnanlılarda yeniden eve dönüş umudunu artırdı.

Mutabakatın duyurulmasının ardından özellikle ülkenin güneyindeki beldelere doğru araç hareketliliği gözlenirken, birçok aile evlerini ve arazilerini kontrol etmek amacıyla dönüş yoluna çıktı.

TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR

Evlerine yeniden kavuşma umuduyla sevinç yaşayan bölge halkı, mutabakatın kalıcı olup olmayacağı konusunda temkinli davranıyor.

17 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından da çok sayıda Lübnanlı evlerine dönmüş, ancak İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle birçok aile yeniden yerinden edilmişti.

TEMKİNLİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Güvenlik durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle güneydeki bazı belediyeler de vatandaşlara acele etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gece saatlerinde Emel Hareketi de benzer bir açıklama yaparak vatandaşlardan köylerine dönme konusunda acele etmemelerini talep etti.

LÜBNAN ORDUSU DA BENZER BİR ÇAĞRI YAPTI

Buna rağmen uzun süredir evlerinden uzak kalan çok sayıda Lübnanlı, mutabakat haberinin ardından doğup büyüdükleri beldelere dönmeye başladı.

Lübnan ordusu da ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından yerinden edilenlerin güneydeki evlerine dönmeye başlaması üzerine vatandaşlara acele etmemeleri çağrısında bulundu.

İSRAİL, İŞGAL ETTİĞİ NOKTALARDAN ÇEKİLMEYECEK

Öte yandan İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlıların bir kısmı ise belde ve köylerine dönmeyi şu an için "bir sonraki güne" ertelemiş durumda.

4 BİNE YAKIN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.