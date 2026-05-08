'Barış Anneleri'nden AK Parti'ye ziyarette beyaz tülbent hediyesi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sembolik önemde bir temas yaşandı.

DEM Parti milletvekilleri Ayşegül Doğan ve Adalet Kaya'nın eşlik ettiği "Barış Anneleri" heyeti, MHP ve CHP ile temasların ardından TBMM'deki AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

Heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül kabul etti.

BEYAZ TÜLBENT HEDİYE ETTİLER

1,5 saat süren görüşmeye AK Partili milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Şengül Karslı ve Osman Sağlam ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da katıldı.

Görüşmede, "Barış Anneleri"nin, Güler'e beyaz tülbent hediye ettikleri öğrenildi.

"İYİ ŞEYLER OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Ayşegül Doğan, bir gazetecinin sorusu üzerine görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

"Barış Anneleri" ise "iyi şeyler olacağına inandıklarını" ifade etti.