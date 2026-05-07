"Barış Anneleri"nden MHP'ye ziyaret: Beyaz tülbent hediyesine sarı tülbentle karşılık

İlk mesajlarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade koyduğu Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süreçle ilgili yasal düzenleme takviminin belirlenmesiyle ilgili öneri ve tartışmalar sürüyor.

"Barış Anneleri"ni temsilen Behiye Yalçın, Afife Kartal, Müzeyyen Bütün ile DEM Partili milletvekilleri Ayşegül Doğan ve Adalet Kaya'dan oluşan heyet, TBMM'deki MHP Grubu'nda MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile görüştü.

"AK PARTİ'Yİ DE ZİYARET EDECEĞİZ"

Ayşegül Doğan, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan, AK Parti'yi de ziyaret edeceklerini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.

BEYAZ TÜLBENTE KARŞILIK SARI TÜLBENT

Ziyarette Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye ettiklerini belirten Doğan, MHP'li Kılıç'ın da buna karşılık sarı tülbent verdiğini aktardı.

"KARANFİLLERLE KARŞILADILAR"

Heyetteki "Barış Anneleri" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Akçay ve Kılıç'ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten "Barış Anneleri", gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti.