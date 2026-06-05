Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları'ndan boşanma açıklaması

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Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu ve eski milletvekili Barış Atay ile Ecem Özkaya, İsviçre'nin Zürih kentindeki Metallica konserinde görüntülenmişti.

İhanet iddialarından sonra Barış Atay'ın, 2013 yılında evlendiği ve Asi Baran adında bir oğlu olduğu eşi Beste Sultan Kasapoğlu'nu aldattığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

"7 YIL ÖNCE BOŞANDIK"

Gelişmeler üzerine Beste Sultan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Atay ile yaklaşık 7 yıl önce ayrıldıklarını açıkladı.