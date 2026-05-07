Barış Manço'nun sahne arkadaşıydı! Hüseyin Cebeci evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

YAKINLARI BULDU

Cebeci’den uzun süre haber alınamayan müzisyeni yakınları, av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ünlü müzisyenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Acı haberin ardından İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı hesabından da taziye mesajı paylaşıldı: “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.”