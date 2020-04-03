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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA |
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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, bir yandan ölümcül koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan Mehmetçik de teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"BÖLGEDE HUZUR VE GÜVENİN DEVAMI İÇİN.."

Konu hakkında açıklama, MSB'nin Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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