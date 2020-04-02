Barış Pınarı Bölgesi'nde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır beldesine bağlı Aburaseyn köyünde YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin bulunduğu cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı.

Bölgedeki Esed rejimi güçleri de çatışmaya katılarak, YPG/PKK'lı teröristlere destek sağladı. Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri de obüs atışlarıyla YPG/PKK mevzilerini hedef aldı.

4 PKK TERÖRİST, 2 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Olayda şu ana kadar 2 SMO askeri şehit olurken, 4 YPG/PKK'lı terörist ile 2 rejim askerinin öldürüldüğü öğrenildi. Çatışmaların başlaması üzerine Rus askerleri olayların yaşandığı köye intikal ederken, ABD askerleri de Tel Temır'e ulaşarak beldeyi çevreledi.

12 EKİM'DE KURTARILMIŞTI

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 12 Ekim'de Resulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.