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Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin mesajı

Suriye'deki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için göreve giden askerlerin kararlılığı, kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 12:36..
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Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin mesajı

asker

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.

Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, askerlerin ilerleyişi de devam ediyor.

Bu arada, operasyona katılan askerlerin moralinin yüksek olduğu görüntülere yansıyor.

"KOMUTANIM YOLCULUK NEREYE"

Operasyon bölgesindeki FOX TV muhabiri Öznür Aslan'ın, "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını veren komutan, Türk milletine selam gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin mesajı

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