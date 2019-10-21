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Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İHA | 21.10.2019 - 11:42..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, ağır yaralanmıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Hatay Hassa'da görevli iken Suriye sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Coşkun, geçtiğimiz hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

CENAZESİ YARIN ANKARA'DA

Şehit Coşkun için ailesinin isteği üzerine Ankara'da, yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit düştü

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