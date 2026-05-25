Barış umutları arttı! Altında yükseliş, petrolde düşüş yaşandı

ABD ve İran arasındaki düzenli müzakereler, küresel piyasaları olumlu etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Özellikle Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran uzlaşısı beklentisiyle yüzde 5'in üzerinde gerilemesi ilgi çekti.

ALTININ ONSU ARTTI

Bu gelişmelerin ışığında altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 4 bin 561 dolardan güne başladı.

Gram altın: 6 bin 694 lira

Çeyrek altın: 11 bin 355 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 263 lira

Tam altın: 45 bin 424 lira

Yarım altın: 22 bin 713 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,81 düşüşle 94,8 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,1 azalarak 95,10 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5,6 azalarak 91,20 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 107,19 doların direnç, 92,93 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi de yüzde 0,2 azalışla 99 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 45,7180 lira

Euro: 53,5821 lira

Sterlin: 61,7960 lira

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASA ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde ilerlediğini bildirdi.

İyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini belirten Trump, anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu gelişmeler, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanması ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik uzlaşıya yaklaşabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar, hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımı tamamlanana kadar Boğaz'dan petrol akışının normale dönmesinin aylar süreceğini tahmin ediyor.



