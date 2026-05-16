Barış Yarkadaş: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na 60 milletvekili verelim dedi

Yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerle çalkalanan CHP'de, 6'lı masa döneminde yapılan pazarlıklarla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın televizyon ekranlarında dile getirdiği kulis bilgileri, siyaset gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP’nin 2023 seçim sürecinde ittifak ortaklarına milletvekili kontenjanı verilmesine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Yarkadaş’ın aktardığı iddialar parti içindeki karar süreçlerine dair dikkat çekici detayları ortaya koydu.

TV100 EKRANLARINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

tv100 yayınında konuşan Barış Yarkadaş, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarında ittifak partilerine verilecek milletvekili sayısının detaylı şekilde ele alındığını söyledi. Yarkadaş, toplantılarda dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçen konuşmalara ilişkin bir iddia ortaya attı.

“GEREKİRSE 60 MİLLETVEKİLİ VERİN”

Yarkadaş’ın açıklamasına göre, MYK toplantısında 6’lı masadaki siyasi partilere toplam 39 milletvekili verilmesinin gündeme gelmesi üzerine Özgür Özel’in,Kemal Kılıçdaroğlu’na dönerek, “Efendim gerekirse 60 milletvekili verin” dediği öne sürüldü.

Söz konusu ifadelerin MYK tutanaklarında yer aldığını savunan Yarkadaş, bu yaklaşımın ittifak siyasetinin sürdürülebilirliği açısından değerlendirildiğini ifade etti.

“600 VEKİLİN 60’I” DETAYI

Açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntıya da değinen Yarkadaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki toplam sandalye sayısı üzerinden bir değerlendirme yaparak, “Yüzde 10, yani 600 milletvekilinin 60’ı” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, CHP’nin seçim stratejisi ve ittifak politikaları konusunda geçmiş döneme ilişkin tartışmaları yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

SİYASİ KULİSLER HAREKETLENDİ

Yarkadaş’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada ve siyasi kulislerde geniş çaplı değerlendirmeler yapılırken, özellikle 2023 genel seçimleri öncesinde oluşturulan ittifak modelinin CHP’ye etkileri yeniden tartışılmaya başlandı.

CHP cephesinden söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde MYK toplantılarına ilişkin iddiaların önümüzdeki süreçte siyasetin sıcak başlıklarından biri olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.