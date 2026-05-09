Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e: Senin gibi torba içinde para almıyorum

CHP, rüşvet ve yolsuzluk dosyalarıyla anılmaya başlandı.

CHP'li belediye başkanlarının rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınmaları, parti içerisini daha da karıştırdı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan başkanların verdiği ifadelerde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adı geçiyor.

Bu detayları televizyon programında anlatan Barış Yarkadaş, Özel'in hedefi oldu.

"CHP'DEN ATILDI"

Sözcü TV ekranlarında konuşan Özel, Barış Yarkadaş için sert söylemlerde bulundu.

“CHP’de milletvekilliği yapmış,, ben gazeteciyim demiş, sonra yandaş kanallara savrulmuş, yüksek paralar karşılığında her gece CHP'ye saldıranlar var. Kiminle paslaşıyor, kiminle gülüşüyor, Sinan Burhan’la. Bu yüzden zaten CHP’den atılmış.” diyen Özel'e Barış Yarkadaş ise açtı ağzını yumdu gözünü.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN PAYLAŞIM

X hesabı üzerinden Özgür Özel'e yanıt veren Barış Yarkadaş, CHP'li belediye başkanlarının itiraflarına da değindi ve şöyle dedi;

"SENİN GİBİ GECE UYARISI TORBA İÇİNDE PARA ALMIYORUM"

"Ben namusumla çalışıyor, para kazanıyorum. Senin gibi torba içinde gece yarısı gizli saklı para almıyorum. Kolumdaki saatimi aldığım maaşla takıyorum. Ondan bundan gelen saatle dolaşmıyorum . Arabamın içini belediye parasıyla dizayn ettirmiyorum.

"DERHAL İSTİFA ET"

CHP’yi çürüttün, AK Parti'ye hizmet eder hale getirdin. CHP Genel Başkanlığı’na yakışmıyorsun. O koltuğu daha fazla işgal etme ve istifanı ver.

"SENİN KAPASİTEN YOK"

CHP’yi taşıyabilecek bir kapasiten de bilgin de yok. AK Parti senin gibisini bulamayacağı için mutlak butlanı engelletiyor zaten. 2 yılda 103 yıllık geleneğimizi yerle bir ettin.

"OLAN BİTENE KAHROLUYORUZ"

CHP’liler olan bitene kahroluyor. 1 Mayıs günü Kadıköy’de bin kişi bile yoktu CHP pankartı altında. Çünkü kimse seninle yan yana görünmek istemiyor."

