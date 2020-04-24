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Barışmak için gelen kayınbiraderini öldürdü

Adana'da kayınbiraderi tarafından öldürülen 33 yaşındaki adamın, ayrı yaşadığı eşiyle barıştırılmak üzere organize edilen aile toplantısında çıkan tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DHA |
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Barışmak için gelen kayınbiraderini öldürdü

21 Nisan gecesi Adana'nın Seyhan ilçesi Dede Korkut Caddesi'nde N.B. (57), kızı bir çocuk annesi Ceylan Saday'ın (27) kendisini aldattığı için terk ettiği 33 yaşındaki damadı Durmuş Süha Saday'ı evine davet etti.

Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday'ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, TABANCAYLA VURDU

Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan Bektaş arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Hasan Bektaş, kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti.

Barışmak için gelen kayınbiraderini öldürdü

HASTANEDE ÖLDÜ

Olayla yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Barışmak için gelen kayınbiraderini öldürdü

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Bektaş, babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.

Barışmak için gelen kayınbiraderini öldürdü

BARIŞTIRMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR

Serbest kalan N.B., kızı Ceylan'ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi.

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