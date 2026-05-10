BARKAN 3 Sahaya İniyor: İnsansız kara aracı TSK envanterine giriyor

İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkan BARKAN 3, savunma teknolojilerinde insansız sistemlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Görev alanında keşif, gözetleme ve müdahale kabiliyeti sunan yeni nesil araç, özellikle riskli bölgelerde askerî personelin yükünü azaltmayı hedefliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen platform, otonom hareket yeteneği ve entegre sensör sistemleriyle “akıllı kara aracı” konseptinin en güncel örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

YENİ NESİL İNSANSIZ KARA ARACI: BARKAN 3

BARKAN ailesinin en gelişmiş versiyonu olan BARKAN 3, önceki modellere göre daha yüksek hareket kabiliyeti, gelişmiş sensör donanımı ve artırılmış görev kapasitesiyle öne çıkıyor. Araç, hem uzaktan kumanda ile hem de otonom şekilde görev icra edebiliyor.

Sistem, keşif, gözetleme ve gerektiğinde sahada müdahale görevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Üzerine entegre edilebilen faydalı yükler sayesinde farklı operasyon senaryolarına uyum sağlayabiliyor.

"1-2 AY İÇİNDE ENVANTERE GİRECEK"

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN 3’ün seri üretim sürecine geçtiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu:

“Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine önümüzdeki 1-2 ay içerisinde girmiş olacak. Asker operasyon alanına girmeden bu insansız sistemlerle bölgeyi gözetleyebilecek, kontrol edebilecek ve müdahale edebilecek.”

Yeni platformun sahadaki ihtiyaçlara göre sürekli geliştirildiğini ifade eden Ataoğlu, sistemin farklı görev konseptlerine uyum sağlayabildiğini vurguladı.

“İNSAN AKLINA YAKIN BİR SİSTEM”

BARKAN 3’ün önceki versiyonlardan çok daha gelişmiş olduğunu belirten Ataoğlu, platformun teknik kapasitesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“BARKAN 3, hareket kabiliyeti artırılmış, daha fazla sensör ve kamera ile donatılmış bir sistem. Radar, kamera ve yazılım altyapısı güçlendirildi. Neredeyse insan aklına yakın karar verebilen bir insansız sistem ortaya çıktı.”

OTONOM GÖREV VE SAHA KONTROLÜ

Yeni nesil insansız kara aracı, sahada verilen koordinatlara göre kendi görevini icra edebiliyor. Komuta kontrol merkezinden gelen bilgiler doğrultusunda otonom hareket edebilen sistem, değişen saha koşullarına hızlı şekilde adapte olabiliyor.

Ataoğlu, sistemin siber güvenlik altyapısına da dikkat çekerek, yazılım geliştirmeleriyle sürekli güncellenebilir bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

“ASKER SAHAYA GİRMEDEN GÖREV YAPACAK”

BARKAN 3’ün en önemli avantajlarından biri, personel riskini azaltması olarak öne çıkıyor. Sistem sayesinde askerler operasyon bölgesine girmeden keşif ve kontrol faaliyetleri yürütülebiliyor.

Ataoğlu bu durumu, “İnsansız sistemler artık modern savaş alanlarının öncü unsurları haline geldi. BARKAN 3 de bu dönüşümün önemli bir parçası olacak” sözleriyle değerlendirdi.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan seri üretim sözleşmesi kapsamında BARKAN 3’ün ilk teslimatlarının kısa süre içinde yapılması planlanıyor. İhtiyaca göre üretim adedinin artırılabileceği belirtilirken, platformun sahadan gelen geri bildirimlerle sürekli geliştirileceği ifade edildi.

Yeni nesil insansız kara aracı, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik dönüşümünün önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.