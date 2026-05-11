Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun 55 yıl sonra açılacağını duyurdu

1971 yılından bu yana kapalı durumda olan ve statüsü uluslararası siyasette de zaman zaman gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patriklik makamına seçilişinin 35'inci yıl dönümü için Atina'da düzenlenen törende Heybeliada Ruhban Okulu'nun 55 yıl aradan sonra yeniden açılacağını duyurdu.

"EYLÜL'DE AÇILIŞI KUTLAYACAĞIZ"

Bartholomeos, 1971 yılından bu yana kapalı durumda olan ve uluslararası siyasette de sıkça gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu'yla ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da açılışı kutlayacağız."

MİÇOTAKİS MEMNUNİYET BİLDİRDİ

Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılma süreci, Bartholomeos'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Miçotakis, atılan adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız olumlu haberler son derece önemli. Bunun uzun zamandır arzuladığınız tarihi bir karar olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.